Bruno Fernandes recale Al-Hilal et va rester fidèle à Manchester United

Malgré un pont d’or venu du Golfe, Bruno Fernandes ne prendra pas la direction de Riyad cet été. Courtisé avec insistance par Al-Hilal, le milieu portugais a préféré les terrains anglais. L’offre était là : près de 120 millions d’euros posés sur la table selon les médias britanniques, et un salaire XXL. Mais Bruno a dit non.

Il l’a confirmé ce mardi en conférence de presse, en amont de la demi-finale de Ligue des nations face à l’Allemagne : « Je veux encore jouer au plus haut niveau, dans des compétitions majeures. » Par compétition majeure, il ne parle que de Premier League, car Manchester United ne jouera pas la Coupe d’Europe la saison prochaine.

Un échec de plus pour Al-Hilal

Et pourtant, après une saison catastrophique pour les Red Devils, il aurait pu prendre la tangente sans qu’on lui jette la pierre. Mais non. Avec ses 19 buts et autant de passes décisives, Bruno a dû se sentir bien seul dans les bonnes satisfactions mancuniennes.

De son côté, la future équipe de Simone Inzaghi continue sa chasse aux stars (Theo Hernandez est aussi dans les petits papiers). Après le départ de Neymar et l’échec Vinícius Jr, le club saoudien cherche désespérément à garnir sa vitrine.

Ils ont même laissé passer un autre Vinícius, quel dommage.

Bruno Fernandes en route vers l’Arabie saoudite ?