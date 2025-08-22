S’abonner au mag

Andy Diouf quitte Lens et rejoint l'Inter

Andy Diouf quitte Lens et rejoint l'Inter

Un Français de plus en Italie… Et ce n’est pas Adrien Rabiot.

C’était attendu depuis quelques jours : Andy Diouf a fait ses valises et a quitté Lens à destination de l’Italie. Et pour cause, les dirigeants de l’Inter ont dégainé un joli chèque de 25 millions d’euros, selon les informations de RMC Sport. Encore une belle vente pour les Artésiens, qui avaient déjà récupéré cette somme pour le transfert de Kevin Danso à Tottenham, et même encore plus pour Abdukodir Khusanov à Manchester City et celui de Loïs Openda à Leipzig. Reste désormais pour Diouf à devenir un joueur capable d’être davantage décisif (il ne l’a qu’à quatre reprises – deux buts et deux passes décisives – en 68 matchs sous le maillot lensois).

S’il y parvient, les portes de l’équipe de France ne devraient plus mettre longtemps à s’ouvrir.

