Mbappé veut offrir des lunettes à Ousmane Dembélé pour l’aider à marquer

Fou d’Afflelou.

Engagé auprès de la fondation OneSight, qui teste gratuitement la vue d’enfants issus de milieux défavorisés avant de les équiper de lunettes correctrices et de lunettes de soleil, Kylian Mbappé s’est confié sur son rôle auprès des enfants dans les colonnes du Parisien. « Quand tu vois des enfants qui te regardent, comme ça, avec des yeux admiratifs, pétillants, tu te dis que tu dois tout faire pour ne surtout pas les décevoir. C’est de notre responsabilité de les décevoir le moins possible. C’est ce qui permet aussi de maintenir l’exigence au quotidien. Peu importe notre discipline, on travaille tous en réalité pour rendre fiers nos enfants, a récité l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ce qui est bien, c’est que mes erreurs les guident autant que mes réussites. Quand tu as des enfants qui te regardent avec ces yeux-là, qui t’admirent comme ça, tu essaies de leur donner le meilleur des exemples. Pourtant, le meilleur des exemples n’est, selon moi, pas forcément représenté par le succès. »

« La vraie vie, celle qui les attend, est faite de belles choses et d’autres qui le sont parfois un peu moins. Mais aujourd’hui, c’est une journée où on ne doit montrer que les beaux côtés, poursuit le capitaine des Bleus. Sensibiliser les enfants aux soins de la vue, c’est leur permettre d’être en condition pour mieux entreprendre ce qu’ils veulent dans la vie, pour leur ôter, si besoin, un obstacle dans leur parcours. » L’occasion également de placer une petite pique à son ami Ousmane Dembélé, après avoir été interrogé sur la personne à laquelle il offrirait volontiers des lunettes : « Ah ben tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l’aiderait à marquer. »

Triplé de l’intéressé contre Montpellier célébré en mimant des verres de lunette ?

