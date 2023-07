Mbappé : « Les gens banalisent mes performances »

La force de l’habitude.

Nommé pour la troisième fois joueur français de la saison par France Football, Kylian Mbappé a évoqué le Ballon d’or dans les colonnes du magazine. Au sortir d’une saison auréolé d’un seul titre, celui de champion de France, le prodige du Paris Saint-Germain s’estime toujours en course pour remporter la prestigieuse distinction individuelle, décernée le 30 octobre prochain. Et ce grâce à l’évolution des règles : « On te demande d’élire le joueur le plus impressionnant, qui a le plus impacté, qui a été le plus décisif, qui a le plus brûlé la rétine. J’ai deux, trois choses dans mon bagage. On verra, mais je pense que je suis toujours un candidat, ça, c’est la vérité. »

Auteur de 54 caramels toutes compétitions confondues lors du dernier exercice, l’ancien Monégasque poursuit : « Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m’a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. […] Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. On est dans une société de consommation, où prime le « c’est bien, mais fais encore ! « » Alors qu’il est ardemment, et de longue date, courtisé par le Real Madrid, Mbappé reconnaît également que le fait d’évoluer en France pourrait l’empêcher d’être sacré : « Je pense que jouer au Paris-SG, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. »

En même temps, personne ne l’a forcé à y aller et y rester.

De guerre Blas