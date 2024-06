Mbappé à l’Euro 2024 : Que faut-il attendre du capitaine des Bleus ?

Kylian Mbappé à l’Euro 2024 : beaucoup d’espoirs et d’envie

Souvent critiqué, voire incompris lors de son passage au Paris Saint Germain, Kylian Mbappé pourra enfin se délester du poids d’un transfert qui a beaucoup fait parler. C’est avec l’esprit tranquille qu’il voyagera en Allemagne, puisqu’il a enfin réalisé son objectif de toujours, signant un contrat de 5 ans avec le Real Madrid avant la compétition. Mais qu’attendre réellement de cette version 2024 du génie français ? Malgré ses 27 buts en Ligue 1, le champion du Monde n’a pas su guider les siens vers une deuxième finale de Ligue des Champions, affichant une forme pour le moins discutable lors de la double confrontation en demis face à Dortmund. Saura-t-il se muer en leader incontesté comme il l’a prouvé lors de la dernière Coupe du Monde ? Redeviendra-t-il finalement le joueur qui n’avait pas convaincu lors du dernier Euro ? Le natif de Paris a en tout cas annoncé qu’il voulait effacer son dernier Euro manqué.

Le périple européen de KM7 débutera par un match bien plus compliqué qu’il ne pouvait paraître il y a encore quelques années. En effet, les Bleus défieront l’Autriche à l’Esprit Arena dès le lundi 17, face à une nation qui s’est montrée particulièrement solide ces derniers temps (1 seule défaite lors de ses 15 dernières rencontres). Si la partie s’annonce être plutôt fermé à l’occasion ce match d’ouverture, Kylian Mbappe pourrait prendre les clés de l’attaque afin de libérer ses partenaires, comme il l’avait réalisé lors des deux derniers chocs face aux Autrichiens (Ligue des Nations 2022), inscrivant deux des 3 buts tricolores. A l’image d’une attaque française virevoltante dans la surface adverse, le salut pourrait venir d’un pénalty.

Mbappé facile en poule avec les Bleus

Sur la route de l’ailier français se trouve ensuite les Pays-Bas et leur tunique orange, nation qui lui réussit plutôt bien, comme il l’avait prouvé dès son premier match en Bleu, inscrivant le quatrième et ultime but ce soir là (4-0) au Stade de France. Le capitaine français avait après coup confirmé sa facilité à créer le déséquilibre face aux Néerlandais, se rendant décisif sur 3 des 4 matchs suivants quand il a été opposé à Van Djik et ses coéquipiers, d’ailleurs auteur d’un doublé lors de la dernière confrontation. Gros choc de vitesse à venir sur le côté gauche, puisque ce n’est autre que le monstrueux Frimpong, auteur d’une saison remarquable, qui sera sur les côtes de l’attaquant bleu. Gros warning tout de même pour le piston de Leverkusen, qui ne pourra pas déserter son poste aussi souvent qu’il n’en a l’habitude, s’il ne veut pas voir Mbappé être efficacement lancé sur son côté. KM7 devrait en profiter face à un adversaire qu’il apprécie particulièrement. Pour terminer, c’est l’adversaire le plus abordable de la poules des Bleus qui se dressera devant Kylian Mbappe et ses partenaires, affrontant une Pologne qualifiée de justesse (barrages) pour cet Euro 2024. Avec un Lewandowski pas vraiment au top, l’addition pourrait être drôlement salée pour les Rouge et Blanc. En souvenir de sa facilité à faire la différence, inscrivant deux réalisations de grande classe lors du dernier 1/8 du Mondial face à la Pologne (3-1), Kylian Mbappé pourrait à nouveau faire très mal à Sczesny et sa défense, qui a eu l’habitude de se montrer particulièrement poreuse. Dans un match à fort enjeu potentiel, le natif de Bondy pourrait nous délecter d’une prestation XXL. Avec cette phase de poules à sa portée, Mbappé est favori pour finir meilleur buteur de la poule et la France pour remporter le groupe.

Mbappe emmène les Bleus jusqu’à la victoire ?

Toujours à la recherche de son premier Ballon d’or, le désormais ex-parisien semble être à un tournant de sa carrière, voyant qu’il dispose de toutes les cartes emmener son pays vers la gloire. Souvent exceptionnel individuellement, sans que les titres collectifs suivent (autant en LDC qu’en équipe nationale), cet Euro pourrait enfin se présenter comme un déclic, maintenant que Kylian Mbappe se présente comme le patron incontesté d’une équipe qui jouera probablement à son service. Dans le même temps, le traumatisme de l’Euro 2020, comme celui de la Coupe du Monde ont laissé des traces, rendant l’obejctif d’une victoire finale encore plus important, soulevant potentiellement un deuxième titre majeur en moins de 6 ans.

Mbappe prend le meilleur sur Kane au tableau des buteurs ?

Au delà de l’enjeu énorme d’une compétition comme un championnat d’Europe, Kylian Mbappe garde probablement en tête son compteur but 2024 dans un coin de sa tête. Auteur de 44 réalisations TTC avec le club parisien et la sélection lors de cet exercice, l’ancien monégasque est a égalité parfaite avec son rival anglais du Bayern, Harry Kane. Comme il ne l’a jamais caché, terminer meilleur buteur de cet Euro, et donc de la saison, reste un objectif majeur pour Kyky. De plus, Didier Deschamps a laissé entendre lui « laisser les clés de l’attaque ». Premier tireur de pénalty indiscutable, il pourrait affoler les compteurs, comme il ‘avait fait au Qatar il y a 2 ans.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

