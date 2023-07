Matthieu Chalmé quitte les Girondins pour un nouveau challenge, et charge la direction

Un départ amer.

Durant ses dix-sept années (cumulées) au Haillan, Matthieu Chalmé a tout connu à Bordeaux. Formé aux Girondins, revenu à Bordeaux pour être sacré champion de France en 2009 sous les ordres de Laurent Blanc, l’ex-défenseur avait également démarré sa carrière d’entraîneur dans son club de coeur, d’abord au sein de l’équipe première – en tant qu’adjoint – puis du côté de la réserve et des U19. Malgré tout son amour pour le scapulaire, il a officiellement quitté le club, ce lundi, pour rejoindre le FC Annecy où il sera le bras droit de Laurent Guyot.

Matthieu Chalmé quitte les Girondins. Le Club lui souhaite le meilleur possible dans sa nouvelle mission et prendra beaucoup de plaisir à le retrouver à Bordeaux ou au Haillan, sa deuxième maison depuis de si nombreuses années. 🔵⚪ Merci Matthieu ! ➡ https://t.co/FW19Qs84sP pic.twitter.com/84YREhto15 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 3, 2023

« Je pense que j’avais encore des choses à donner et à apprendre. Mais ça a pris une autre trajectoire depuis la fin de saison dernière où on m’a manqué de respect. Je me doutais que le club ne reviendrait pas vers moi cet été », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à Sud Ouest. L’ancien latéral droit, diplômé du BEPF l’année dernière, dit n’avoir reçu qu’un bref appel d’Admar Lopes, directeur sportif des Girondins, et qu’il a dû se démener pour avoir des explications :

« J’ai appelé pour savoir avec qui j’allais travailler, déclare-t-il. Thomas Jacquemier (directeur général) m’a répondu que je n’étais plus l’entraîneur. J’ai toujours été correct et pro-Girondins. On devait être reçus. On ne l’a jamais été. C’est dire la considération qu’on nous porte. On a écrit cette lettre pour le bien du club. La direction l’a prise contre elle. Or, le centre de formation n’est pas contre les Girondins ou contre telle ou telle direction. On n’a jamais été reçu en début de saison pour nous dire merci et qu’on travaille bien. C’est une accumulation de choses qui font qu’aujourd’hui, les Girondins ne me ressemblent plus. »

Vu la tronche du club aujourd’hui, c’est plutôt bon signe pour lui.

Mercato : Bordeaux perd son meilleur buteur