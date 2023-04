Materazzi raconte ce qu’il a vraiment dit à Zidane

L’homme le plus détesté de France, et pourtant il y a de la concurrence.

Quasi 17 ans après, le coup de boule assené par Zinédine Zidane à Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006 est un souvenir qui ne veut pas s’effacer des mémoires. Invité par Italian Football TV, le défenseur italien, auteur du but de l’égalisation, puis victime du coup de sang de Zizou, a raconté ce qu’il avait soufflé au maestro français pour le faire sortir de ses gonds. « Il m’a offert son maillot. J’ai dit : “Non, je préfère ta sœur” », a-t-il simplement déroulé.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”

– Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso

— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 7, 2023