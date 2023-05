Martigues manque le coche face à Nancy

Martigues 1-1 Nancy

Buts : Orinel (36e) // Sakho (86e)

Et dire que Martigues avait un pied en Ligue 2 à la 85e minute…

Après les faux-pas de Concarneau (2e), Dunkerque (3e) et du Red Star (4e) vendredi, le leader Martigues avait l’occasion de frapper un grand coup pour la montée en Ligue 2 dans son stade Francis Turcan face à Nancy ce lundi soir. Mais les hommes de Grégory Poirier ont manqué cette occasion en or de prendre trois points d’avance sur ses deux plus proches poursuivants en se faisant reprendre par les Lorrains (1-1). Après une première demi-heure de possession stérile, les Martégaux ont trouvé la faille sur leur première occasion par Oualid Orinel, qui a conclu une succession de trois frappes repoussées par le gardien nancéien puis ses défenseurs (1-0, 36e).

Mais l’ASNL a ensuite haussé le curseur d’intensité, se procurant de nombreuses occasions, à l’image d’une frappe flottante de 30 mètres de Mayoro Ndoye (15e) ou d’un centre-tir de Lamine Cissé qui a demandé la vigilance de Jérémy Aymes (46e). Neil El Aynaoui (49e) et Cissé (67e) ont aussi trop peu appuyé leurs coups de tête, avant que les Lorrains ne réussissent enfin à régler la mire. Un but marqué de l’empreinte du coach Benoit Pedretti puisque dix minutes auparavant, il a fait entrer le centreur Gwilhem Tayot et le buteur d’une tête plongeante, Diafra Sakho (1-1, 86e). De quoi grappiller un point et sortir de la zone rouge.

Pas suffisant pour grimper au rideau : avec un point d’avance sur deux poursuivants, Nancy est encore loin d’être sauvé avant les deux dernières journées.

Martigues (4-3-3) : Aymes – Djaha (Abou Demba, 89e), Calvet, Diakhaby, Zouaoui – Orinel (Hadjem, 89e), Kadir, Belloumou – Tlili (Henia, 77e), Montiel (Baaloudj, 89e), Fdaouch. Entraîneur : Grégory Poirier.

Nancy (4-3-3) : Sourzac – Dacosta, Mendy (Aloe, 88e), Bussmann, Umbdenstock (Payot, 79e)- Ndoye (Sakho, 69e), Deaux (Mouazan, 79e), El Aynaoui – Cissé, Lefebvre, Nangis. Entraîneur : Benoit Pedretti.

