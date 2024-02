Clattenburg, de la Premier League à la TV : « J'arbitre, mais sans le stress ni la peur »

Vendeur chez Foot Locker ou arbitre ?

Mark Clattenburg a rendu son sifflet d’arbitre de Premier League en 2017, après plus d’une décennie de service. Le Britannique a notamment dirigé les finales de la Ligue des champions et de l’Euro en 2016. Il n’a néanmoins pas tout à fait disparu des écrans puisque ses compatriotes peuvent maintenant le voir dans l’émission « Gladiators », où des candidats se mesurent à des athlètes de haut niveau – par exemple Alex Gray, ancien rugbyman passé par les London Irish et Bath. Un cadre bien plus serein pour lui après avoir écumé les stades anglais et européens.

Turned on BBC iPlayer & Gladiators is back with Mark Clattenburg as a referee, what is going on? #Gladiators 💪🏼😂 pic.twitter.com/FVqfzD7tW8 — Chelsea VWR_ (@ChelseaVWR_) January 13, 2024

« Les premiers jours, on m’applaudissait lorsqu’on me présentait, confie-t-il au Daily Mail. Je me suis dit : “C’est génial.” Puis vous prenez quelques décisions contre les candidats et vous vous faites à nouveau huer ! Je suis parfois le méchant. Mais j’adore ça. J’arbitre, mais sans le stress ni la peur des abus. » La popularité du programme se répercute d’ailleurs dans le quotidien de sa fille. « Elle a 12 ans maintenant et sa street cred a augmenté parce que tous les enfants de l’école regardent l’émission », confie le papa, parfois harnaché à plusieurs mètres de hauteur pour arbitrer des épreuves de haut vol.

À quand Clément Turpin dans Koh Lanta ?

Bientôt une Coupe du monde pour les plus de 35 ans ?