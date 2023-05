Marc Overmars affirme que « 45% de son coeur est mort »

Ce dimanche, l’ancien international néerlandais Marc Overmars (49 ans) s’est livré comme jamais aux Belges de Het Laatste Nieuws. Victime d’un infarctus fin décembre 2022, celui qui est toujours le directeur sportif du Royal Antwerp a gardé des séquelles irréversibles : « Quand je parle beaucoup, je respire difficilement. Mon cœur est mort à hauteur de 45%. Mais il ne faut pas que vous ayez pitié de moi, je suis un homme heureux. Je dois simplement répartir mon énergie du mieux possible. Sur un jour, quand j’ai un ou plusieurs rendez-vous importants pour le club, je me concentre dessus. Je préfère mourir ici, en train de travailler, qu’en ne faisant rien », s’est exprimé Overmars. Cet hiver, le Telegraaf avait déjà annoncé que le muscle cardiaque de l’ancien ailier de l’Ajax et d’Arsenal avait subi de graves lésions, diminuant sa capacité cardiaque de quasiment 70%.

