Manor Solomon inscrit deux fois le même but en une semaine

Manor Solomon est sans doute un grand fan (droitier) d’Arjen Robben. En tout cas, il l’imite à la perfection. En l’espace de cinq jours, l’attaquant israélien de Fulham a effectivement marqué deux fois le même but : partir de l’aile gauche, entrer dans l’axe, et enrouler du droit pour trouver le petit filet opposé. La dernière réalisation date de ce mardi soir, et a participé à la victoire des Cottagers en huitièmes de finale de la FA Cup contre Leeds (2-0). Son quatrième but en quatre matchs toutes compétitions confondues.

Fair play to this Solomon lad, Fulham have got a gem here. Twice in 5 days is a joke. At least I’m not standing in a freezing cold away end watching tonight’s.#FFC pic.twitter.com/DKCn0xv7KV

