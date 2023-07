Manchester United signe un contrat record avec Adidas

Un deal pour l’histoire.

Alors que Manchester United poursuit son mercato d’été, les Red Devils viennent de conclure un accord historique avec leur équipementier Adidas. La marque aux trois bandes, partenaire du club depuis 2015, et le club ont conclu d’un renouvellement de contrat estimé à 100 millions d’euros par saison, avec une meilleure mise en avant de l’équipe féminine.

Dans un communiqué, le directeur général du club, Richard Arnold, a en effet affirmé que « la relation entre Manchester United et Adidas est l’une des plus emblématiques du sport mondial, forgée par un engagement commun envers le style et surtout la haute performance. »

À 100 euros le maillot floqué Wan-Bissaka, en effet, c’est historique.

