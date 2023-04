Manchester City-Arsenal fait un record d’audience en France

Dans le même temps, 2,16 millions de Français ont préféré se taper la saison 190 de Grey’s Anatomy...

Manchester City-Arsenal, le duel entre le premier et le deuxième du championnat d’Angleterre ce mercredi soir, valait bien une promotion sur la chaîne principale du groupe Canal +. Un arbitrage qui s’est révélé plus que payant parce que, malgré le scénario du match qui n’a pas laissé beaucoup de place au suspense, les abonnés de la chaîne cryptée étaient en moyenne 804 000 (4,2% de parts d’audience) devant le chef-d’œuvre des hommes de Guardiola face aux Gunners (4-1).

UNE VICTOIRE DE CITY NE SERAIT PAS COMPLÈTE SANS UN BUT DE HAALAND 💥 Et avec les cheveux détachés en prime 🧝🏻‍♂️#MCIARS | #PremierLeague pic.twitter.com/VGPEeaYZpA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 26, 2023

Une audience plus réalisée depuis douze ans pour un match de Premier League diffusé en France. Le dernier record datait du 27 décembre 2010. Un succès 3-1 d’Arsenal sur Chelsea diffusé sur Canal + Sport avait alors réuni 911 000 téléspectateurs de moyenne. À l’époque, Arsène Wenger défiait Carlo Ancelotti avec Alexandre Song, Cesc Fabregas et Theo Walcott comme buteurs pour Arsenal, et Branislav Ivanovic pour Chelsea.

Kevin De Bruyne a donc offert son récital à 804 000 privilégiés.

