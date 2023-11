Mais pourquoi les fans de Boca Juniors sont-ils si obsédés par le chiffre 7 ?

La Copa Libertadores És Mi Obsesión…

À deux jours de la finale de Copa Libertadores entre Boca Juniors et Fluminense, ce samedi à 21h au Maracana, l’attente se fait longue. Surtout quand la rencontre oppose un club qui n’a plus remporté la compétition depuis 2007 et un autre qui ne l’a tout simplement jamais gagnée.

Pour faire passer le temps, les hinchas du club argentin ont recensé tout un tas de similitudes avec l’histoire de leur CABJ, alors qu’une mania s’est emparée des fans autour du chiffre 7, qui serait le nombre record de victoires de Boca dans la compétition en cas de succès ce samedi. De simples coïncidences plutôt bon enfant, mais attention : d’autres interprétations autour du 7 laisseraient carrément penser que l’histoire est déjà écrite. Année 2023 ? En additionnant les quatre chiffres, on obtient 7. Edinson Cavani en pointe ? Il est actuellement le septième meilleur buteur du monde en activité ! Sa dernière saison en Amérique du Sud ? 2007, année du dernier titre de Boca en Libertadores…

🇸🇪 Las COINCIDENCIAS de BOCA para esta COPA LIBERTADORES 2023 [ABRO HILO] [ACTUALIZADO] pic.twitter.com/JSSASVwzHL — El tio bostero🇸🇪 (@AhiVinoElTio) October 31, 2023

Mais la prophétie ne s’arrête pas là, elle va encore plus loin, quitte à frôler le cas clinique. Les deux Milan qui s’affrontent en demi-finales de Ligue des champions comme en 2003, année où Boca a terminé champion continental, comme par hasard. En 2001, année de titre là aussi, et en 2007, les deux entraîneurs de Boca avaient 52 ans, soit l’âge de l’actuel entraîneur, Jorge Almiron. Ultime exemple ? Chaque fois que l’Argentine a été sacrée championne du monde, le club bostero l’a été en Libertadores. Une hystérie qui touche d’ailleurs bien plus que la fanbase argentine, puisque le compte X hispanophone officiel de Tottenham s’est, pour ne citer que lui, aussi invité à la fête, en évoquant le chiffre 7 et Rodrigo Bentancur, ex de Boca.

Depuis les huitièmes de finale, les joueurs d’Almiron se sont fait remarquer pour avoir passé chaque tour au terme d’une séance de penaltys et, donc, sans remporter un seul match dans le temps réglementaire. Et ce samedi, ils joueront leur… septième match de phase finale.

Jamais six sans sept ?

Copa Libertadores : Fluminense vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué