Des incidents éclatent en marge de la finale de Copa Libertadores

Ca change du concert d’avant-match.

En marge de la finale de Copa Libertadores qui opposera Boca Juniors à Fluminense ce samedi soir (coup d’envoi à 21h00, heure française), des incidents ont éclaté aux abords du Maracanã, théâtre du duel à venir. Bien que l’enceinte carioca soit l’antre habituelle du club Flu, le journaliste brésilien Caíque Andrade précise qu’il ne s’agit nullement d’un fight entre supporters des deux équipes.

Pancadaria generalizada de torcedores do Boca Juniors com a polícia na entrada E do Maracanã. Muita gente sem ingresso tentando invadir pic.twitter.com/fDdFCOrAjS

