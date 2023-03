Maillot de Toulouse floqué Merah : prison ferme pour les deux prévenus

Ce vendredi, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné deux hommes d’une vingtaine d’années à des peines de trois et quatre mois de prison, assortis d’un sursis probatoire de 24 mois. Ils devront aussi suivre un stage de citoyenneté. Tombés pour apologie du terrorisme, les jeunes alsaciens avaient publié sur les réseaux sociaux, en janvier, une photo de l’un d’eux vêtu d’un maillot de Toulouse floqué « Mohamed Merah », après une sortie dans un restaurant. Pire, le numéro 7 du maillot était une référence au nombre de victimes abattues par le terroriste éponyme en 2012, à Montauban et à Toulouse (trois enfants, trois militaires et un enseignant).

Après enquête, il a été révélé que l’individu ayant diffusé la photo détenait une arme de catégorie C, un fusil de chasse et des cartouches en grand nombre. Un attirail acquis clandestinement juste après la diffusion du cliché. Des photos des terroristes du Bataclan ont également été découvertes dans les cellulaires des prévenus, qui étaient en possession d’un drapeau de Daesh.

Pronostic Angers Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1