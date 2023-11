Lyon colle un set au Paris FC

Paris FC 1-6 Olympique lyonnais

Buts : Dufour (29e) pour le PFC // Le Sommer (1re et 40e), Hegerberg (38e et 48e), Däbritz (69e) et Diani (90e) pour l’OL

Le Sommer-Hegerberg, duo de luxe.

Dans le duel au sommet de la D1 Arkéma, l’OL a pu compter sur ses cadres pour dévorer une équipe du Paris FC totalement passée à côté du rendez-vous (1-6). Tout a commencé dès les premières secondes avec un enchaînement sombrero reprise de volée absolument délicieux signé Eugénie Le Sommer pour lancer les hostilités (1re, 0-1). En grande forme, Julie Dufour a remis son équipe à hauteur en s’y reprenant à deux reprises (1-1, 29e). Mais collectivement, l’OL était au-dessus et a tué le match en deux minutes grâce à Ada Hegerberg, bien servie par Kadidiatou Diani (1-2, 38e), puis grâce au deuxième pion de Le Sommer, décisive sur une frappe en première intention après une mauvaise relance adverse (1-3, 40e).

Ohhhh Eugénie Le Sommer !! Quel enchaînement ! 🔥 Sombrero + reprise de volée pour ouvrir le score après seulement 1 minute de jeu face au Paris FC 🤩#PFCOL pic.twitter.com/LkB7dGo1OJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2023

Un doublé qui permet à la Française de devenir meilleure buteuse du championnat au XXIe siècle, rien que ça, et qui en cache un autre : celui d’Hegerberg, encore épaulée par Diani, à l’origine d’un centre idéal (1-4, 48e). Rien ne s’est ensuite arrangé pour le PFC, qui a trouvé à plusieurs reprises les montants de Christiane Endler avant de céder à nouveau. Entrée en jeu un peu plus tôt, Sara Däbritz a marqué dans un but vide après un bon boulot de Vicki Becho (1-5, 69e), puis Diani y est aussi allée de son pion grâce à une tête sur corner en toute fin de rencontre (1-6, 90e). Un succès facile qui permet aux Lyonnaises de prendre seules la tête du championnat, laissant les Parisiennes à trois longueurs dans le rétroviseur.

Heureusement qu’il reste les féminines pour sauver l’institution OL.

PFC (4-2-3-1) : Nnadozie – Soyer, Hocine (Sissoko, 57e), Greboval, Bogaert – Korosec (Le Mouel, 57e), Corboz – Mateo (Bussy, 90e), Thiney, Dufour (Fleury, 79e) – Bourdieu (Ribadeira, 57e). Entraîneur : Sandrine Soubeyrand.

OL (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Bacha (Morroni, 72e) – Horan (Marozsan, 72e), Dumornay (Däbritz, 59e), Egurrola – Diani, Hegerberg (Becho, 67e), Le Sommer (Majri, 59e). Entraîneur : Sonia Bompastor.

