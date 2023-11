Luka Modric déclare sa flamme au Real Madrid

Cœur blanc.

Madrilène depuis plus de onze ans, Luka Modrić a tout gagné avec le Real Madrid, dont il a brillamment écrit l’histoire. « Le Real Madrid est tout pour moi, a-t-il confié dans une interview souvenirs pour les médias du club. Il fait partie de ma vie, de ma famille et de mon mode de vie. Je suis né en Croatie, mais je suis ici depuis 11 ans et je me sens chez moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que je vis dans le meilleur club de l’histoire du football. »

🤍 @LukaModric10: “Este club lo es todo para mí, es parte de mi vida, de mi familia y es una forma de vivir”. 🎥 Disfruta de la entrevista COMPLETA en #RMPlay 👇 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2023

Le milieu de terrain croate, qui vit possiblement sa dernière saison dans la capitale espagnole, a ensuite posé avec plusieurs de ses maillots commémoratifs, évoquant les moments marquants de son passage chez les Merengues. « Avec ce maillot (celui des 250 matchs, NDLR), nous avons remporté la troisième Ligue des champions d’affilée à Kiev, se souvient-il. C’était impressionnant et c’est quelque chose qu’aucune équipe n’avait jamais fait avant. C’est un très beau maillot et ce furent des années inoubliables. C’était des années de grand succès, où nous avons apprécié nos coéquipiers, la façon dont nous avons joué. »

Rendez-vous dans quelques années pour l’entretien souvenir avec le maillot de son 1000e match avec le Real Madrid.