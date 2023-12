Luis Enrique veut des renforts cet hiver

Un hiver rouge dans le sens des arrivées ?

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement parisien à Lille, Luis Enrique est largement revenu sur la qualification du Paris Saint-Germain en Ligue des champions cette semaine. Et sur son affirmation que l’équipe serait meilleure d’ici le mois de février. « Je suis optimiste sur l’amélioration de l’équipe, on a eu un groupe qui était le plus compliqué de la compétition. On parle d’une équipe largement au-dessus dans le domaine offensif : possession, occasions de buts, tirs, expected goals… Le football mettra chacun à sa place, a affirmé le technicien espagnol face à la presse. Le mercato d’hiver est toujours très compliqué, mais nous sommes toujours ouvert à améliorer notre effectif, il est possible que des joueurs viennent. »

L’ancien entraîneur du Barça s’est également justifié d’avoir demandé à ses hommes de calmer le jeu en fin de match à Dortmund, plutôt que de pousser pour essayer d’aller chercher la première place. « Je comprends que Mbappé soit agacé. Mais c’est moi qui donne les ordres à l’équipe. C’était l’une des meilleures décisions de ma carrière, a-t-il assuré. Je comprends totalement les joueurs, qu’ils soient exposés aux émotions. Eux ils jouent. Dès le début du match notre objectif était de gagner le match. Pendant une grande partie de la rencontre, Milan et Newcastle faisaient match nul, ce qui nous qualifiait. Donc il n’y avait aucune demande de calmer le jeu. Il fallait marquer, gagner. Mais ça aurait été ridicule de prendre un but à ce moment-là juste parce qu’on a pris des risques. Très ridicule. »

Du genre de ce que Marseille a vécu contre Tottenham l’an dernier, par exemple ?