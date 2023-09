Luis Enrique : « Mbappé marquera encore beaucoup, c’est dans son ADN »

Luis contre-attaque.

Pas abattu malgré la première défaite de son équipe cette saison face à Nice (2-3), Luis Enrique a tenu à relativiser à quatre jours du premier match de Ligue des champions face à Dortmund. « En ce qui concerne les occasions concédées, Je suis plus content aujourd’hui que lors du match face à Lyon. J’ai vu l’équipe lutter jusqu’à la dernière minute, on doit tous s’améliorer, moi compris, mais j’ai aimé l’attitude de tous les joueurs ce soir. C’est en ayant cette attitude que l’on va s’améliorer et c’est le chemin à suivre. »

Relancé sur une possible Mbappé-dépendance à Paris, le coach parisien a tenu à tempérer cette remarque : « Est-ce qu’il y a une Mbappé dépendance au PSG ? Non. J’ai une équipe de très haut niveau, Kylian marquera beaucoup, c’est dans son ADN, mais les autres joueurs et les autres attaquants aussi doivent faire de même. Je ne suis pas préoccupé. »

Allez, rendez-vous mardi pour voir autre chose.

