Luis Enrique futur entraîneur du PSG ?

Après Julian Nagelsmann et alors que la piste Sérgio Conceição avait été évoquée ce samedi, L’Équipe annonce, ce dimanche, que le Paris Saint-Germain tient son nouvel entraîneur. Et il ne sera ni allemand ni portugais puisque c’est Luis Enrique qui devrait, selon le quotidien français, venir se poser sur banc parisien la saison prochaine. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne débarque dans l’Hexagone.

Si les profils de l’ancien entraîneur du FC Nantes et de Marcelo Gallardo avaient également été étudiés, c’est bien Enrique qui devrait rafler la mise. Le club de la capitale doit encore régler le départ de Christophe Galtier mais pourrait annoncer l’arrivée de son nouveau technicien en milieu de semaine prochaine.

Le temps que Kylian Mbappé donne son accord.

