Luis Enrique dévoile son plan pour contrer l’attaque de Liverpool

Azur contre Asmar.

Dès les huitièmes de finale de Ligue des champions, la meilleure équipe de la saison affronte la meilleure équipe du moment. En effet, Liverpool fait la course en tête en Premier League depuis le mois d’août et a terminé premier de la phase de ligue de C1, tandis que le Paris Saint-Germain impressionne le continent européen depuis le début de l’année 2025.

Luis Enrique a dévoilé en conférence de presse son plan pour contrer les Reds, qui jouissent d’un trio offensif redoutable en phase d’attaque rapide : « On va essayer de garder le ballon et faire attention dans les transitions, car ils ont trois avions de chasse en attaque. On veut faire un bon match demain et empêcher Liverpool de nous faire mal sur les transitions », a-t-il déclaré. L’opposition de styles n’effraie pas le technicien, au contraire : « Nous, on a besoin du ballon pour imposer notre jeu, Liverpool en a peut-être moins besoin. […] Les deux équipes dominent beaucoup, avec des jeux un peu différents mais avec des idées de foot très intéressantes. Affronter une équipe comme celle-là, ça nous motive beaucoup. »

Comment vaincre Liverpool ? - 💬 Luis Enrique « rien ne doit changer, il faut avoir plus le ballon qu’eux, défendre de manière effective, répéter ce que l’on sait faire » #PSGLIV pic.twitter.com/yr0A6YREgx — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 4, 2025

Une finale avant l’heure ?

Un arbitre italien au sifflet pour PSG-Liverpool