Luis Enrique après Milan-PSG : « On a aidé à ce que le match soit fou  »

Luis Enrique est toujours positif.

Malgré la nouvelle sortie de route du PSG en Ligue des champions ce mardi soir à Milan (2-1), le coach espagnol du Paris Saint-Germain s’est montré satisfait de l’attitude de ses joueurs : « En matière d’attitude, oui je suis satisfait. Après, comme toujours, je me fais une idée pire de ce qu’il se passe pendant le match, il faut que je le revoie à tête reposée. On a marqué le premier but, on a ensuite réussi à se créer pas mal de situations offensives… Mon regret ce soir, c’est qu’on a aidé à ce que ce match soit fou. J’aurais préféré que ce soit davantage un match de foot, pas un match de tennis, que l’on contrôle davantage le ballon. C’est le seul concept où j’avais un peu de peine durant la rencontre. »

Luis Enrique a ensuite livré son sentiment sur les deux rencontres restantes, face à Newcastle au Parc des Princes et à Dortmund début décembre : « Il s’agit d’un groupe si fort, il manque deux matchs, mais les quatre équipes peuvent passer. Ça signifie que c’est bien le groupe le plus fort de la compétition. Pour nous tant pis, car si on avait gagné, ce serait presque terminé, mais maintenant, il faut penser aux deux matchs qu’il manque puis voir le reste des résultats. »

C’est peut-être le seul soulagement du soir : Paris a encore son destin en mains dans ce groupe de zinzins.