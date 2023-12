L’UEFA annonce la prochaine formule de Ligue des champions féminine et la création d’une nouvelle compétition

C1 2.0.

Ce lundi, l’UEFA a dévoilé les détails de la nouvelle formule de la Ligue des champions féminine. À partir de la saison 2025-2026, dix-huit clubs européens – contre seize aujourd’hui – s’affronteront dans une seule poule – contre quatre groupes différents actuellement. Chaque équipe disputera six match, comme c’est encore le cas en phase de groupes, mais contre six adversaires différents. Les quatre premiers seront ainsi directement qualifiés pour les quarts de finale. Les huit club classés de la cinquième à la douxième place disputeront, quant à eux, un barrage en aller-retour afin de les rejoindre.

« Ce changement de format signifie que, sans augmenter le nombre de matches à ce stade, les meilleures équipes s’affronteront plus souvent et plus tôt, et que toutes les équipes auront des matches plus compétitifs et une grande variété d’adversaires », a indiqué l’UEFA dans un communiqué. Avec trois clubs qualifiés (l’Olympique lyonnais, le Paris Saint-Germain et le Paris FC), la France est le pays qui compte le plus de représentants cette saison dans cette compétition qui manque parfois un peu de sel avant les quarts.

L’instance européenne a également annoncé la création d’une autre compétition « dans un format à élimination directe ». Celle-ci permettra aux équipes éliminées au premier tour de Ligue des champions d’entrer dans un nouveau tournoi. « Ces deux compétitions ont été développées dans le but d’accroître la compétitivité et de maximiser la participation tout en tenant compte des contraintes de calendrier et de la charge de travail des joueuses. La qualification pour les deux compétitions restera ouverte et obtenue grâce aux performances d’une équipe dans son championnat national », a clarifié l’UEFA.

Au moins, les clubs parisiens ne redouteront plus le tirage.

