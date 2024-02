Lucas Hernandez heureux d’avoir mis les supporters du PSG dans sa poche

Anthony Mounier ne pouvait pas en dire autant après son passage à Saint-Étienne.

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Lucas Hernandez n’était la recrue espérée par tous les supporters parisiens malgré son titre de champion du monde et sa Ligue des champions remportée avec le Bayern Munich. Ce n’est pas la finale de 2020 remportée face au PSG qui était à l’origine des remous, mais son lieu de naissance : Marseille. « T’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir », avait notamment annoncé Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris (CUP). Quelques mois plus tard, le défenseur latéral a mis tout le monde d’accord grâce à ses prestations et a vu les tribunes du Parc des Princes finalement l’accueillir comme l’un des leurs.

Ce mercredi, alors que son club s’apprête à affronter la Real Sociedad en Ligue des champions, Lucas Hernandez s’est confié à certains supporters sur les antennes de PSGTV et s’est montré ravi du retournement de situation. « À mon arrivée, il a pu y avoir des doutes, ce qui était totalement normal. J’étais conscient de tout ça, mais je suis quelqu’un de très serein parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je dois faire dans la vie et sur le terrain. Je venais au PSG pour tout donner, pour que tous ces supporters parisiens qui avaient un peu de doute les éliminent et voient vraiment que je suis là pour tout donner pour ce club », a-t-il déclaré. Conscient du soutien actuel, l’international français veut continuer de briller devant ce « public extraordinaire ».

Le CUP serait même prêt à accueillir Théo Hernandez, pourtant aussi natif de Marseille.

« Ce serait aberrant de voir le PSG s’épanouir dans une autre ville que Paris »