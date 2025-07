Un international Espoir signe en Premier League

Sur les traces de Wilson Odobert.

Présent avec les Espoirs de Gérald Baticle à l’Euro en Slovaquie en juin, Loum Tchaouna s’est engagé avec Burnley en provenance de la Lazio, comme l’a confirmé le club ce mercredi. Si les Clarets n’ont pas dévoilé la somme de la transaction, ce serait un chèque de 15 millions d’euros que les Anglais auraient signé. L’ailier de 21 ans formé au Stade rennais a signé jusqu’en 2030 chez le promu de Premier League.

Dans un communiqué publié par les Clarets, Loum Tchaouna a évoqué sa fierté de rejoindre un « club spécial ». « J’ai discuté avec l’entraîneur pendant l’Euro cet été et nous avons eu une très bonne conversation, ce qui m’a fait réaliser que je voulais être ici. J’ai hâte de me préparer pour la saison à venir et de jouer devant les supporters. »

