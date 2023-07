L’origine du prénom d’Adolf Hütter, probable futur entraîneur de Monaco

Rassurez-vous, aucun lien avec Vous-Savez-Qui.

Selon les informations de L’Équipe, l’AS Monaco a trouvé son nouvel entraîneur en la personne d’Adolf Hütter, passé par les bancs de l’Eintract Francfort et du Borussia M’Gladbach, en Bundesliga. Un prénom qui a de quoi interpeller pour celui qui est né en 1970 en Autriche, mais dont il a déjà eu l’occasion d’expliquer l’origine. « Quand je suis venu au monde, mes parents voulaient bien sûr me baptiser d’une autre manière. Mais le frère de mon père est mort à 27 ans dans une avalanche de pierres. Ma grand-mère voulait absolument avoir un autre Adolf dans la famille, et mes parents se sont laissés convaincre », détaillait-il en 2018 à la radio allemande Hit Radio FFH.

« D’un côté, c’est très, très tragique. On pourrait peut-être souhaiter un autre nom, mais ma mère m’a simplement appelé « Adi » dès le premier jour, et en principe : presque tout le monde m’appelle « Adi ». » Tout le monde, ou presque. « Il y a eu une fois un ami d’école qui voulait m’appeler comme ça, alors j’ai dit : « OK, tu es le seul ! » »

On ne choisit pas sa famille.

Monaco aurait trouvé son coach