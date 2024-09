L’OM soutient Jordan Veretout et sa famille, victimes de harcèlement sur les réseaux

Jordan, envers et contre tous.

Lofteur à l’OM, Jordan Veretout vit une très mauvaise passe, y compris sur les réseaux sociaux, où lui et sa famille subiraient du harcèlement : « L’Olympique de Marseille a pris connaissance des menaces et messages haineux visant l’un de ses joueurs professionnels et sa famille sur les réseaux sociaux. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables », a écrit le club dans un communiqué.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2024

L’international français, qui a disputé 94 rencontres depuis son arrivée au club phocéen à l’été 2022, n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, mais est toujours olympien alors que le mercato est désormais clos. Il est pressenti du côté de l’Olympique lyonnais, qui pourrait l’engager en tant que joker selon RMC Sport.

On lui souhaite un meilleur sort que celui de Mathieu Valbuena.

