L’OL demanderait le remboursement d’un bonus de 10 millions d’euros à Jean-Michel Aulas

La guéguerre continue.

Le Groupe OL aurait lancé une action judiciaire le 3 octobre dernier à l’encontre de Jean-Michel Aulas, son ancien président, selon le site Olympique et Lyonnais. Lors de la vente du groupe à Eagle Football en mai dernier, JMA aurait touché divers bonus dont un de 10 millions d’euros, versé au titre de l’indemnité de résiliation, et qui fait suite à un accord passé en décembre 2022 entre les deux parties.

Sauf que depuis, les relations se sont grandement dégradées entre JMA et John Textor, actuel président d’OL Groupe. Toujours selon Olympique et Lyonnais, l’institution demanderait désormais que ce bonus de 10 millions d’euros soit remboursé par Aulas à cause d’une violation de certaines obligations, ainsi que l’annulation du protocole transactionnel qui prévoit les engagements à tenir pour chaque partie. Ledit protocole stipulait notamment qu’Aulas s’engageait à « ne pas dénigrer OL Groupe » ainsi qu’à « coopérer et prêter assistance à » l’entreprise. Pour rappel, JMA a porté plainte pour diffamation contre John Textor au mois d’août, ce qui pourrait expliquer la position d’OL Groupe sur ce dossier.

Il faut dire que les caisses sont vides à Lyon en ce moment.