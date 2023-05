L’OL annonce la fin de son équipe esport

Les aventuriers ont décidé de vous éliminer.

L’OL et LDLC OL, c’est fini. Le partenariat entre le club lyonnais et sa cellule esport prend fin dès ce mercredi comme le confirme le communiqué de l’entreprise spécialisée dans le high-tech et l’informatique : « Le Groupe LDLC et l’OL Groupe ont décidé par anticipation de mettre un terme à leur partenariat LDLC OL à compter de fin juillet 2023. La fin de ce partenariat marquera également pour LDLC Event son retrait de la scène du esport et de ses activités opérationnelles sur ce secteur. » Le contrat était effectif jusqu’au 31 juillet prochain.

Depuis 3 ans, la team d’esport a réalisé 180 podiums nationaux et internationaux dans des compétitions sur des jeux comme League of Legends, FIFA, NBA 2K ou encore Counter-Strike. LDLC Event est déçu de la finalité de cet accord : « Si les équipes bénéficient d’une large notoriété et reconnaissance auprès des gamers passionnés, elles n’ont pas – malgré les efforts déployés – réussi à trouver une place suffisante auprès du grand public. » Plus d’une trentaine de joueurs sont passés dans l’équipe. L’OL n’a pas encore communiqué sur le sujet, mais continue de se séparer de ses bijoux après la vente de la section féminine ou la fin de l’ère Aulas.

