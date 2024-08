L’OGC Nice part au clash avec l’exploitant de l’Allianz Riviera

Conflit sur tapis vert.

L’OGC Nice n’est pas content. Pour cause, depuis le début de la saison, la pelouse de l’Allianz Riviera ressemble plus à un champ labouré et mal arrosé qu’à un terrain de football. Et, alors que la mairie de Nice avait annoncé la semaine dernière mettre en demeure Nice Eco Stadium, la société exploitante du stade, afin qu’elle mette à disposition du club niçois « une pelouse excellente et sans aucun défaut, digne d’un club européen », l’exploitant semble continuer de faire la sourde oreille.

C’est en tout cas ce qu’a dénoncé le Gym dans un communiqué publié mardi soir. D’après le club niçois, Nice Eco Stadium refuserait de renouveler la pelouse de l’Allianz Riviera et préfèrerait réaliser une « une simple opération de maintenance par seul souci d’économie ». De quoi rendre fou l’OGC Nice, qui fustige cette décision et qui rappelle que la rencontre du dernier week-end contre Toulouse avait failli être reportée à cause, justement, de l’état du terrain. Les Niçois précisent également que la Ligue Europa, compétition dans laquelle ils sont engagés, va bientôt débuter, et qu’une pelouse digne de ce nom est primordiale pour alterner entre matchs de championnat et de coupe d’Europe. En conséquence, le Gym « en appelle au sens des responsabilités de l’exploitant de l’Allianz Riviera pour reconsidérer sa position au plus vite ».

L’OGC Nice a été informé de l’intention de l’exploitant de l’Allianz Riviera (Nice Eco Stadium) de refuser de renouveler la pelouse du stade. Un entêtement incompréhensible. Communiqué ⤵️ — OGC Nice (@ogcnice) August 27, 2024

Compliqué de trouver un terrain d’entente.

