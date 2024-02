Liverpool prépare sa finale de Carabao Cup avec des neuroscientifiques

Prêts à tout pour les beaux yeux de la Carabao !

À la veille de sa finale de Carabao Cup face à Chelsea, Liverpool a choisi de ne rien laisser au hasard. The Athletic rapporte en effet que deux neuroscientifiques allemands, Niklas Hausler et Patrick Hantschke, ont aidé les Reds à se préparer au mieux en vue d’une hypothétique séance de tirs au but, en axant leur préparation sur l’approche mentale. Ainsi, les joueurs liverpuldiens se sont entraînés aux tirs au but avec des électrodes fixées sur la tête, visant à étudier leur activité cérébrale, pour les aider ensuite à se mettre dans les meilleures dispositions mentales au moment de leur frappe.

<iframe loading="lazy" title="neuro11 & Liverpool FC #trainyourbrain" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Tl8Osqbl9a0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Les deux hommes collaborent depuis au moins deux ans et demi avec le staff de Jürgen Klopp et avaient déjà fait parler d’eux en amont de la finale de la Ligue des champions 2022, perdue face au Real Madrid, au Stade de France. « Nous fournissons ces outils pour que, lorsqu’un penalty est sifflé, le joueur soit capable de gérer toutes les distractions qui l’entourent et sache exactement ce qu’il doit faire pour marquer », indique notamment Niklas Hausler.

Il y a deux saisons, Liverpool avait battu deux fois Chelsea aux tirs au but, pour s’adjuger les coupes nationales outre-Manche.