Viens te mesurer à 100 candidats jeudi 19h sur un quiz foot !

Les quiz reviennent ! So Foot vous propose ce jeudi à 19h en direct sur sa chaîne Twitch So What!? une version interactive de son test de culture et connaissance foot.

Le principe : venez affronter en live et en solo pendant 1h un guest, d’autres fans de (so)foot et vos potes (à qui vous pouvez faire suivre le lien) en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples sur votre tablette, smartphone ou ordinateur – avec chaque semaine, un nouveau thème – et repartez, pour le premier, avec un cadeau maison.

Ce jeudi 08 juin, on fête la fin de saison avec un quiz spécial « Champions de France » avec des questions du style « Qui est le dernier joueur à avoir gagné le titre avec deux clubs différents ? » Et comme invité pour nous accompagner dans ce QCM, un joueur ancien champion de France (pour le moment mystère car il doit confirmer…)

À gagner pour le 1er ? Un mug de votre choix de notre boutique.so.

Le quiz sera à suivre à partir de 19h sur notre chaîne Twitch (via ce lien). Et si vous avez peur d’oublier et que vous avez Facebook, l’inscription à l’event se fait ici.

Pour être sûr de ne pas louper les prochaines sessions, abonnez-vous à la chaîne Twitch So What!? et/ou au groupe Facebook Live Quiz by So Foot, sur lequel vous retrouverez le planning, les votes pour les thèmes, les noms des futurs invités, etc.

