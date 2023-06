Lionel Messi se rapproche de l’Inter Miami

La bagarre pour un papy.

Alors que le FC Barcelone s’est fait devancer par l’Arabie saoudite sur le transfert de Lionel Messi, c’est désormais l’Inter Miami qui semble avoir pris l’ascendant. Malgré un salaire moins élevé, le club américain est bien aidé par la Major League Soccer, souhaitant faire venir La Pulga en Floride. Selon The Athletic, l’Argentin aurait même mis de côté l’offre saoudienne pour se positionner entre un retour au Barça ou une nouvelle aventure outre-Atlantique. En effet, l’attaquant aurait de nombreux avantages en signant son contrat à Miami. La MLS et Apple envisagent de lui offrir une part des revenus générés par les nouveaux abonnés au Season Pass, Adidas – sponsor du joueur et partenaire de la MLS depuis 1996 – est prêt à partager ses bénéfices avec lui et Messi, pourrait acheter un pourcentage d’une équipe de la ligue à sa retraite comme l’a fait David Beckham avec l’Inter Miami.

BREAKING: Major League Soccer and Inter Miami are solidifying details around the potential signing Lionel Messi.

One source briefed on the league discussions said MLS executives were told Messi’s decision is down to Inter Miami or Barcelona.

