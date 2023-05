Messi, tout a un prix

Le réveil pour les Footix qui habitent au Havre et aux quatre coins de la Seine-Maritime était particulièrement difficile, ce mardi 9 mai. La veille, pourtant, les Ciel et Marine de Pep Elsner ont écrasé Rodez (1-0) au stade Océane et fait un grand pas vers un retour en Ligue 1, quinze ans après. Oui mais voilà, il faut croire qu’un immense shot de bonheur s’accompagne toujours d’un arrière-goût amer : l’an prochain, Lionel Messi ne verra pas Le Havre avec le maillot du Paris Saint-Germain. Annoncé par l’AFP, tempéré par L’Équipe ou encore RMC, démenti par l’entourage de la Pulga, le prochain épisode de la saga footballistique de Leo Messi devrait bien s’écrire au cœur du Royaume saoudien l’an prochain. Pas vraiment la sortie la plus sexy et espérée par les amoureux du foot, hormis les fans et rivaux du club d’Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo.

⚽La star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, jouera en Arabie saoudite la saison prochaine, a affirmé à l’#AFP une source saoudienne proche des négociations, qualifiant le contrat d' »énorme » 1/2 pic.twitter.com/ncLb21IXUW — Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023

Pour la majorité de ceux qui estiment encore un tant soit peu ce sport, plus personne ne se soucie vraiment de ce que la rivalité Messi-Ronaldo soit reformée à tout prix. Qui plus est en Arabie saoudite, pays où la passion du ballon rond est certes réelle, mais qui n’intéresse pas le moins du monde les stars, qui s’y rendent avant tout pour encaisser les chèques indécents qu’on leur tend. Qu’on se le dise : le chapitre au plus haut niveau de ces deux ogres de records s’est refermé cet hiver, lorsque Messi a offert une troisième étoile à l’Argentine au Mondial qatari. Le septuple Ballon d’or ne semble pas prêt à redescendre de sitôt du nuage qui surplombe l’œuvre de sa vie, et personne ne peut lui en vouloir. Mais si ce choix se confirme, il en dit long sur l’importante part de cynisme enfermé dans cet homme d’un mètre soixante-dix.

Cela va sans dire que Messi n’était pas venu à Paris seulement pour l’amour du foot et le musée du Louvre. Il aurait terminé sa carrière à Barcelone si le club ne s’était pas autodétruit, si le fisc espagnol ne l’avait pas harassé, et surtout si le Qatar n’avait pas cassé sa tirelire pour faire venir « le vrai Messi » après avoir cherché le nouveau en vain pendant pratiquement dix ans. Mais dans le storytelling de son arrivée dans la Ville Lumière, l’argument sportif d’évoluer dans une équipe compétitive et capable de remporter la Ligue des champions pouvait encore se tenir. Le PSG sortait de deux des meilleures campagnes européennes de son histoire, Kylian Mbappé avait acté le déclassement des Blaugrana au Camp Nou (1-4) devant ses yeux, il semblait alors crédible pour Messi d’allier l’utile à l’agréable : un dernier tour au haut niveau tout en étant couvert d’un bain de billets verts. À l’arrivée, le passage de l’Argentin au PSG est une déception.

À Paris, le mariage blanc entre Messi et le club de la capitale n’aura trompé personne. Malgré l’accueil royal au Bourget, malgré les « Messi, Messi » un peu gênants des lynx qui ont peu à peu envahi le Parc des Princes, malgré quelques fulgurances de ce magnifique joueur dont la relation technique avec Mbappé fut l’une des seules réussites de cette cuvée parisienne 2022-2023, on se souviendra dans vingt ans que la star argentine a revêtu le maillot rouge et bleu et puis c’est tout. Un état de fait dont il est loin d’être le seul responsable tant la gestion du club est décadente. Mais comme tant d’autres stars d’autres clubs passés par Paris, comme Gigi Buffon, David Beckham ou Sergio Ramos avant lui, il n’aura pas marqué de son empreinte une autre entité que son premier et unique amour, le Barça. Et c’est peut-être mieux comme ça.

Là où les seules larmes, sincères, pourraient couler dans les prochains jours, c’est évidemment à Barcelone. Là où tout un club, toute une ville, n’a jamais vraiment fait le deuil du plus grand joueur de son histoire et refuse (à tort) de tourner la page tant que La Pulga continuera de sauter sur un terrain de foot. Évidemment aussi à Rosario, sa ville natale, qui aurait aimé profiter de sa fierté nationale et locale pour une dernière danse. Malgré un démenti de son entourage, expliquant ce mardi après-midi qu’aucune décision concernant l’avenir de Messi n’avait été prise, « avec aucun club » concernant l’an prochain, le poids du choix romantique incarné par Barcelone ou Rosario Central pèse bien moins lourd que le pont d’or saoudien où un contrat d’une ampleur sans précédent (le chiffre de 600 millions d’euros sur deux ans est évoqué) l’attend. Une destination cyniquement logique, dans la mesure où Messi est d’ores et déjà « ambassadeur du tourisme saoudien » depuis l’an dernier et alors que le pays pétrolier prépare sa candidature pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. Leo Messi pourrait alors se retrouver à faire la promotion d’un pays dont il ne connaît rien et qui se présenterait face à une candidature commune sud-américaine – dont fait partie l’Argentine – d’ores et déjà actée et enregistrée. Une incohérence de plus ? Messi s’en moque, tant qu’il a son havre de paix.

Jorge Messi official statement. “There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”. “Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023

