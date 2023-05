Le Havre s'en sort sur le fil face à Rodez

Le Havre 1-0 Rodez

But : Valerio (89e, CSC)

Une victoire de champion.

Longtemps maladroit, le HAC a dû patienter jusque dans les ultimes instants pour l’emporter presque miraculeusement ce lundi soir face à Rodez (1-0). Les Normands ont commencé la rencontre tambour battant en mettant une pression d’enfer sur les Ruthénois. Les occasions se sont enchaînées, mais les Havrais ont vu la réussite leur échapper comme rarement : au compteur, avant la pause, les hommes d’Elsner ont notamment touché les poteaux de Mpasi à deux reprises et sa transversale une fois, sur un joli retourné d’Alioui (15e). Mais le leader aurait d’ailleurs pu, voire dû être devant à la mi-temps, puisque Lekhal, après avoir vu son penalty être repoussé, avait bien repris le cuir de la tête. Le ballon semblait avoir franchi la ligne, mais l’arbitre, qui ne disposait pas de la goal line technology, n’a pas validé le but (32e), au grand désarroi du stade Océane.

Les Ciel et Marine ont conservé leur esprit offensif au retour des vestiaires, mais ils ont encore cruellement manqué d’efficacité. Entré en jeu une dizaine de minutes plus tôt, Thiaré pensait ouvrir le score en bonifiant un centre venu de la droite avant d’être signalé hors jeu (69e), puis Chadli a vu sa tentative raser le montant de Mpasi (76e). Recroquevillé jusque-là, Rodez est sorti à quelques reprises en fin de partie et a alerté Desmas sur des frappes d’Abdallah (79e) et de Corredor (83e). Mais l’inévitable a fini par arriver : sur un dernier corner, le malheureux Valerio a catapulté un coup de casque vers sa propre cage et crucifié les siens (1-0, 89e).

Le HAC reprend six points d’avance sur Bordeaux, et égale le record d’invincibilité de 32 matchs consécutifs sans défaite détenu par Sedan depuis la saison 1954-1955, rien que ça.

Le Havre (4-3-3) : Desmas – El Hajjam, Sanganté, Lloris, Operi – Grandsir (Thiaré, 57e), Lekhal, Targhalline – Joujou (Chadli, 71e), Casimir (Mahmoud, 84e), Alioui (Kitala, 84e). Entraîneur : Luka Elsner.

Rodez (3-5-2) : Mpasi – Danger, Vandenabeele, Raux Yao – Senaya (Buades, 88e), Younoussa, Boissier (Adeline, 81e), Rajot (Valerio, 71e), Abdallah (Torres, 81e) – Soumano (Depres, 71e), Corredor. Entraîneur : Didier Santini.

