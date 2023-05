Pronostic Le Havre Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre toujours plus proche de la L1 face à Rodez

La semaine passée, alors qu’on leur prédisait le pire dans le derby normand à Caen, les Havrais se sont imposés face à Malherbe (1-2) avec notamment un but de l’ancien Niçois Gautier Lloris. Avec ce succès, Le Havre a pris 9 points d’avance sur le 3e, Metz, à l’orée de cette 34e journée de Ligue 2. Invaincu depuis le mois d’août, soit 31 matchs, Le HAC veut maintenant retrouver la victoire devant son public, après 3 nuls consécutifs, afin de quasiment célébrer la montée à d’Ornano ce lundi.

La tâche ne sera pas facile face à une équipe de Rodez en forme. Se servant de leur très beau parcours en Coupe de France (quart de finaliste) pour reprendre confiance, les Ruthénois viennent d’aligner 2 victoires consécutives face aux mal classés Laval et Annecy et un match nul concédé la semaine passée à domicile face à Saint-Etienne. Grâce à cette bonne période, Rodez est 12e au départ de cette journée et quasiment sauvé. En leader, Le Havre devrait pouvoir s’imposer à domicile, dans un nouveau match à moins de 4 buts pour la meilleure défense de L2.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

