L’international russe Alan Dzagoev rend sa chapka

Alan Revoyure !

Les petits bobos ont eu raison d’Alan Dzagoev. L’ancien international russe rompt sur contrat avec le club grec du PAS Lamia et prend par la même occasion sa retraite. À 33 ans, celui qui a été co-meilleur buteur de l’Euro 2012 (et ce, sans que la Russie ne passe les poules) explique sa décision dans un communiqué : « Dans les cinq dernières années, j’ai eu plein de petites blessures. (…) Aujourd’hui, je fais le pas, ça suffit. C’était trop difficile à vivre, physiquement et mentalement. »

Né en 1990 dans ce qu’on appelait encore l’URSS, Dzagoev était arrivé cet été à Lamia, avec qui il n’a pu jouer que deux fois. À son prime, il a cumulé 397 matchs sous la tunique rouge du CSKA Moscou et 59 fois sélections avec de la Russie et, même s’il ne s’est jamais exporté dans un grand championnat européen, il laissera son empreinte footballistique dans le plus vaste pays du monde.

Il le dit très bien lui-même : « La vie ne s’arrête pas là et le football non plus. »