L’Inter ne recrutera finalement pas Romelu Lukaku

C’est le feuilleton du moment en Italie : où signera donc Romelu Lukaku ? Alors qu’un accord entre Chelsea et l’Inter autour de 40 millions d’euros avait été trouvé ce matin selon La Gazzetta dello Sport, le tank belge ne devrait finalement pas reposer ses valises chez les Nerazzurri comme lors de la période 2019-2021.

Comme annoncé par plusieurs journalistes italiens, dont Gianluca Di Marzio ou encore Daniele Mari, l’Inter se serait retiré de la course en raison de l’attitude de Romelu Lukaku et va en informer Chelsea ce samedi. La raison ? Lukaku aurait sondé et même négocié depuis des semaines avec la Juve un transfert en parallèle des négociations avec le club où il était prêté par les Blues cette saison. Pas vraiment du coup de l’état-major nerazzurro, qui n’avait pas encore trouvé d’accord avec le joueur, à tel point que dans la nuit de vendredi à samedi, un appel d’une durée de… 30 secondes entre Lukaku et Piero Ausilio, le directeur sportif de l’Inter, aurait eu lieu. Au cours de cette brève conversation, le dirigeant de l’Inter aurait fait savoir à Lukaku que ses manoeuvres et notamment « les négociations avec la Juve débutées avant même la finale de la Ligue des champions » mettaient fin à l’intérêt de l’Inter à son sujet pour un transfert définitif cet été. Conséquence : la piste la plus chaude désormais pour Lukaku serait donc la Juve, qui doit d’abord vendre Dušan Vlahović pour s’attacher ses services.

Se remettre avec son ex, ça termine toujours mal.

Telefonata di 30 secondi nella notte tra #Lukaku e #Ausilio. L'attaccante ha provato a spiegare le sue ragioni, il direttore sportivo dell'Inter gli ha comunicato la fine della trattativa per riportarlo a Milano. Non è andata giù la trattativa alle spalle con la Juventus, che… pic.twitter.com/lc8FQw7xlu — Daniele Mari (@marifcinter) July 15, 2023

