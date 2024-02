Lilian Laslandes et Michel Moretti maintenus sur le banc de Bastia

Fabrication maison.

Nommés entraîneurs intérimaires le 29 janvier dernier, à la suite du limogeage de Régis Brouard, Lilian Laslandes et Michel Moretti vont prolonger leur aventure sur le banc du SC Bastia. Présent en conférence de presse ce jeudi, le président du club, Claude Ferrandi, a en effet conforté le duo dans sa mission, après les deux victoires consécutives du SCB, dans le derby face à Ajaccio (1-0), puis en déplacement à Quevilly-Rouen (0-1).

Ferrandi a également précisé se donner un temps de réflexion pour savoir si Laslandes et Moretti finiraient la saison, et qu’il serait prêt à payer l’amende de 200 000 euros pour leur absence de diplôme si ce scénario se dessinait. Bastia, quinzième, reçoit Rodez ce samedi et pourrait s’offrir une belle bouffée d’oxygène dans sa course au maintien.

Un maintien à 200 000 euros, c’est plutôt rentable.

Pronostic Quevilly-Rouen Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2