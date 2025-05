Pour Mikel Arteta, Arsenal était meilleur que le PSG

L’élimination qui ne passe pas.

Il n’y aura pas de finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de l’histoire d’Arsenal pour 2006. Les Gunners ont été battus à l’aller comme au retour par le PSG, laissant échapper leur rêve et celui de Mikel Arteta.

Arteta supportera le PSG pour la finale

Au micro de Canal+, le coach espagnol a pourtant fait comprendre que ses hommes auraient mérité beaucoup mieux. « Félicitations à eux, parce qu’ils sont qualifiés. Mais nous étions meilleurs qu’eux, a-t-il tranché. Ils ont eu l’homme du match sur les deux manches, et c’était à chaque fois le même : leur gardien de but. C’est l’histoire de ce qu’il s’est passé sur les deux matchs. Je suis fier de mes joueurs et de ce qu’on a fait. On a joué avec beaucoup de caractère et de confiance. Le résultat n’est pas celui espéré, et on ne peut pas s’en satisfaire. On a été meilleurs mais malchanceux, même avec sept joueurs blessés. »

"J'espère que le PSG remportera la Ligue des champions" 🏆 Fair-play, Mikel Arteta sera supporter de Paris en finale 👏#PSGARS | #UCL pic.twitter.com/nXLgdMAMO2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 7, 2025

Arteta n’a tout de même pas oublié son passage dans la capitale française au début des années 2000 et a choisi son camp pour la finale contre l’Inter : « J’espère de tout coeur que le PSG l’emporte en finale à Munich. De par mon passé ici, j’espère que le PSG va enfin réussir à le faire. Ce n’est pas encore le moment de dire Allez Paris, mais je serai derrière eux quand la finale arrivera. »

Un supporter de gagné.

