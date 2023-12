L’adversaire le plus probable pour le PSG en huitièmes est...

Doux souvenirs.

Julien Guyon, professeur de mathématiques appliquées à l’École des Ponts ParisTech, a calculé toutes les probabilités du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions. Les clubs d’un même pays et ceux s’étant déjà rencontrés en phase de groupes ne pouvant pas se croiser à ce stade, les probabilités ne sont pas toutes égales. Rappelons aussi que les premiers de chaque groupe affrontent les deuxièmes. Le PSG, qui a fini deuxième du groupe F, ne pourra donc pas rencontrer Dortmund, qui sort de la même poule. Le club de la capitale aura 17,30% de chance de retrouver le Bayern Munich en février. Il s’agit de son adversaire le plus probable.

Here are the *correct* #draw #probabilities of the round of 16 of the @UEFA @ChampionsLeague

NEW: play with the draw simulator and use the live probability calculator during the actual draw!https://t.co/M0N6cyyCWZ pic.twitter.com/u8RGRsYW3J

— Julien Guyon (@julienguyon1977) December 13, 2023