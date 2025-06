Un club irlandais exclu de la Ligue Conférence

Le TAS a tranché.

Alors que le Drogheda United s’était qualifié sportivement pour le deuxième tour de la Ligue Conférence en remportant la FAI Cup en novembre dernier, le club irlandais, qui appartient au groupe américain Trivela, vient officiellement d’être exclu de la compétition européenne par le Tribunal arbitral du sport. En cause, son propriétaire détient également 80 % du capital de Silkeborg IF, un club danois lui aussi qualifié pour la Ligue Conférence. Conséquence, Drogheda, qui devait retrouver l’Europe depuis 2013, est la première victime du durcissement par l’UEFA des règles sur la multipropriété, puisque jamais un club n’avait été exclu d’une Coupe d’Europe pour ces raisons.

« C’est avec une profonde tristesse et incrédulité que nous vous informons que nous avons perdu notre appel devant le Tribunal arbitral du sport, a réagi Drogheda United dans un communiqué publié sur X ce lundi. Nous sommes en profond désaccord avec cette décision et avions espéré et cru que les principes d’équité et de bon sens prévaudraient. » Calice jusqu’à la lie, la formation irlandaise ne touchera logiquement pas les 525 000 € de prize-money alloués aux participants du deuxième tour de Ligue Conférence.

