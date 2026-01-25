Saint-Étienne ne devrait pas changer de coach... pour l’instant

Sur un siège très éjectable. Eirik Horneland se sait menacé, et les derniers résultats de Saint-Étienne ne vont pas lui offrir de la tranquillité. Battus par Reims ce samedi, les Verts n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat et pourraient même glisser à la 5e place en fonction de la dernière rencontre de la journée entre Le Mans et Dunkerque.

Une simple question de temps… et de remplaçant ?

Sur le banc stéphanois depuis plus d’un an, le Norvégien ne ferait plus l’unanimité dans le Forez, selon L’Équipe. Le quotidien rapporte que les dirigeants de Kilmer Sports Venture, propriétaire de l’ASSE, prospectent à l’étranger pour trouver un potentiel remplaçant. Un accord avait même été trouvé, avant un désistement.

Des noms ? Celui de Luis Castro, fut un temps, avant de voir l’ancien technicien de Nantes filer en Liga à Levante. L’Équipe précise également que João Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier, aurait été proposé à Ivan Gazidis. Sous contrat jusqu’en 2027, Horneland aurait été reçu par ses dirigeants ce dimanche pour une réunion de routine, sans que le couperet ne soit encore tombé.

On préférait encore la deuxième saison de Homeland.

