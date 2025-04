Ligue 2 : Première défaite à domicile pour Bastia, victoire pour Guingamp

Cette fois, c’est définitivement terminé pour Bastia.

Car si certains pensait qu’il avait une chance de s’inviter aux matchs de barrages pour la Ligue 1, le Sporting (huitième) s’est incliné à domicile pour la première fois de la saison en championnat quelques jours après avoir perdu sur le terrain du Paris FC : souvent derrière au score contre Grenoble (neuvième) malgré les égalisations de Christophe Vincent et de Lamine Cissé (en réponse aux buts de Théo Valls et d’Ayoub Jabbari), les Corses se sont fait avoir dans le temps additionnel par Eddy Sylvestre. Or, plus haut, Guingamp (cinquième) et Laval (sixième avec deux unités de retard) ont pris des points : les Bretons ont battu Martigues (réalisations signées Brighton Labeau et Rayan Ghrieb, contre une d’Oucasse Mendy), seizième, et les Tango ont dominé Amiens (onzième) sur la plus courte des marges grâce à un pion de Jimmy Roye en toute fin de partie.

Sale soirée pour les Corses

Annecy (septième) est également positionné devant les Insulaires et son succès contre Ajaccio (treizième), rendu possible par des tremblements de filets de Kapit Djoco (péno) ou Quentin Paris, a accentué cette tendance. En revanche, Dunkerque (quatrième avec trois longueurs d’avance sur l’En Avant) a chuté lors de cette 32e journée de deuxième division : sur penalty, l’increvable Nicolas de Préville a en effet donné la victoire à Troyes (dixième). Enfin, le Red Star (quinzième) et Clermont (avant-dernier) se sont partagés les points : sur un nouveau penalty, Famara Diedhiou a répondu à l’ouverture du score de Damien Durand.

Il se passe toujours quelque chose, dans ce championnat.

Troyes 1-0 Dunkerque

But : De Préville (39e, SP)

Guingamp 2-1 Martigues

Buts : Labeau (38e) et Ghrieb (47e) pour Guingamp // Mendy (56e) pour Martigues

Bastia 2-3 Grenoble

Buts : Vincent (34e) et Cissé (88e) pour Bastia // Valls (33e), Jabbari (77e) et Sylvestre (90e+1) pour Grenoble

Annecy 2-0 Ajaccio

Buts : Djoco (62e, SP) et Paris (74e)

Red Star 1-1 Clermont

Buts : Durand (11e) pour le Red Star // Diedhiou (58e, SP) pour Clermont

Laval 1-0 Amiens

But : Roye (87e)

