Appel au boycott et couverture réduite pour Red Star-Ajaccio

Du gaz dans l’air.

Le match de la deuxième journée de Ligue 2 entre le Red Star et Ajaccio ce lundi soir (20h45) annonce la suite de la contestation dans l’antichambre du football français. Les supporters de la Tribune rino della negra, unis dans un mouvement inédit, ont décidé de se mettre en grève en raison de la décision de beINSports de décaler le multiplex au vendredi soir à la dernière minute, plutôt que de laisser la reprogrammation au samedi en début de soirée.

Vient s’ajouter le choix de beIN Sports de réduire considérablement son dispositif pour cette rencontre. La chaîne, qui diffuse exclusivement le championnat pour la période 2024-2029, a décidé de ne pas envoyer de car régie ni de commentateurs au stade Bauer. Les images seront captées uniquement par deux caméras, et les commentaires seront assurés depuis Boulogne-Billancourt, avec une prise d’antenne à seulement cinq minutes du coup d’envoi. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre beIN Sports et les supporters de Ligue 2, déjà marquées par les récents incidents de jets de balles de tennis lors du match Metz-Bastia et ou encore de Lorient-Grenoble ce week-end. Une réunion entre les différents acteurs est prévue mercredi.

⛔BEIN SPORTS GÂCHE LE RETOUR DE LA LIGUE 2 À BAUER ⛔ 26 ans après son dernier match de Ligue 2 à Bauer, la réception d'Ajaccio devait être une grande fête. Animations, tifo, tout était prévu de notre côté pour un retour à la hauteur de l'événement. pic.twitter.com/LqfiigBdZO — Tribune Rino Della Negra (@stadebauer) August 25, 2024

Vingt-six ans après son dernier match de Ligue 2, Bauer risque de sonner creux.

