Un appel à la grève chez les supporters en Ligue 2 pour la reprise

La Ligue d’eux.

La Ligue 2 reprend cette semaine et son retour s’annonce mouvementé, après que la LFP et le diffuseur beIN Sports ont décidé, sans se concerter avec les autres acteurs, de revenir à la formule des matchs le vendredi plutôt que le samedi. Plusieurs clubs ont fait part de leur surprise face à ce changement de programme soudain, et les groupes de supporters comptent bien manifester leur mécontentement. Il faut dire qu’il n’est pas toujours simple de se déplacer dans les stades le vendredi en début de soirée.

Dans un communiqué en commun publié ce dimanche, plusieurs groupes ont annoncé une « grève reconductible de toutes les activités en tribunes » pour l’ouverture du championnat. « Nous nous réservons le droit de recourir à toute action visant à perturber la diffusion des rencontres par beIN Sports. » Le communiqué appelle aussi l’ensemble des supporters à se désabonner de la chaîne. Le groupe Ultra Dunkerquois avait d’ailleurs annoncé la couleur ce week-end lors du match de préparation face à Zulte-Waregem, avec une banderole déployée « Le foot, c’est le week-end .»

🔴 Les groupes de supporters de Ligue 2 annoncent dans un communiqué commun une 𝗚𝗥𝗘̀𝗩𝗘. Ils dénoncent le choix de beIN SPORTS de programmer des matchs le vendredi et lundi soir, et appellent à résilier les abonnements chez le diffuseur. 🗯️ pic.twitter.com/U8DiUCakno — PFC (@PassionFootClub) August 11, 2024

Au moins, ils n’ont pas à débourser 40 euros par mois pour voir leur équipe à la téloche, c’est déjà ça.

