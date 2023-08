Michel Der Zakarian n'aime pas les matchs estivaux en plein après-midi

Le premier coup de gueule de la saison pour Michel Der Zakarian. Et pas le dernier.

Le match nul en amical face au Borussia Mönchengladbach (2-2) a permis à Montpellier de clôturer sa préparation sur une note encourageante. Avec deux victoires, deux nuls et une seule défaite, le MHSC s’apprête à lancer sa saison de Ligue 1 face au Havre, dimanche à 15 heures. Un horaire qui ne plaît absolument pas à Michel Der Zakarian. Dans des propos rapportés par le site Allezpaillade.com, l’entraîneur s’est plaint de la température à prévoir à la Mosson à de cette première journée : « Ça va faire du 40 degrés. […] Un paramètre à prendre en compte, c’est aberrant de faire jouer notre championnat dans le sud de la France à 13 ou 15 heures. C’est une aberration. »

Le coach en veut à la LFP de programmer des rencontres en plein été au milieu de l’après-midi. « Un jour, on aura un accident mais ce sont les droits TV qui décident. […] Tous les jours, on s’entraîne mais c’est très tôt le matin, à 8 heures jusqu’à 9h30, sinon le soleil brûle. Les gens ne sont pas conscients de cette chaleur », a-t-il expliqué. Lors de la première journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillera le Stade de Reims au Vélodrome, un samedi à 17 heures, moment où le mercure ne devrait pas être très bas non plus.

Heureusement qu’il y a les pauses fraîcheur.

