Les finances d'Eagle continuent de plonger

Le groupe Eagle a dévoilé un rapport de ses activités financières de la saison 2024-2025 lundi. Déjà en grandes difficultés économiques, le groupe a dévoilé une recette de 273,8 millions d’euros soit près de 90 millions de moins que l’exercice 2023-2024 puisque ce total s’élevait alors à 361,3 millions d’euros.

Un résultat « très fortement déficitaire »

Eagle anticipe ainsi un résultat « très fortement déficitaire » pour cet exercice. Une plongée de ses finances liées aux activités du groupe qui ont moins rapporté que l’année précédente, malgré la hausse des revenus tirés de la billetterie (+8,9 millions d’euros) et de la vente de joueurs (+14,3 millions d’euros), la baisse du montant des droits tv, des revenus du merchandising et des évènements organisés au Groupama Stadium sont les causes directes de la chute vertigineuse des finances d’Eagle.

Dans le volet « Perspectives de résultat de l’exercice 2024/2025 » de son rapport le groupe Eagle indique : « Compte tenu d’un niveau élevé de charges d’exploitation, du changement de périmètre et des revenus non récurrents constatés en N-1, le Groupe anticipe un résultat très fortement déficitaire pour l’exercice 2024/2025. » Mais reste tout de même confiant quand à sa capacité à « assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme ».

