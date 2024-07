Un ex-chanteur des One Direction fait installer une télé en plein festival pour supporter l’Angleterre

Un fan, un vrai.

Alors qu’il se produisait au festival de Glastonbury, Louis Tomlinson, ex-chanteur des One Direction, a régalé son monde dimanche en ramenant une télévision pour permettre aux supporters des Three Lions de suivre la rencontre Angleterre-Slovaquie (2-1). Un beau geste qui fait suite à la décision des organisateurs du festival de ne pas projeter le huitième de finale.

Glastonbury doesn't show football. But in one of the campsites, someone set up a flatscreen to screen the England match.

That someone was Louis Tomlinson, from One Direction. He spoke to @katierazz after England's win. pic.twitter.com/rIGNF2EhET

— Mark Savage (@mrdiscopop) June 30, 2024